Conor McGregor prende a pugni la mascotte dei Miami Heat: Burnie finisce in ospedale (VIDEO)

di Antonio Sepe 66

Nel corso di gara-4 delle NBA Finals 2023 tra Miami Heat e Denver Nuggets, improvvisamente è calato il gelo al Kaseya Center. Durante un time out, è infatti entrato sul parquet il noto pugile Conor McGregor, presumibilmente per un siparietto con la mascotte degli Heat, che indossava una cintura e dei guanti da boxe. La situazione però è degenerata poiché McGregor ha steso il povero Burnie con un gancio sinistro, per poi dargliene un altro quando era per terra e spruzzarlo con uno spray. Come riporta The Athletic, l’uomo che indossava il costume della mascotte è stato costretto a recarsi in ospedale per ricevere delle cure. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze; fatto sta che McGregor non esce bene da questa situazione, come si evince dalle numerose polemiche sui social. Ecco il video dell’accaduto.