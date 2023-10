Madrid, sei tifosi del Feyenoord arrestati dopo gli scontri allo stadio coi tifosi dell’Atletico

Sei tifosi del Feyenoord sono stati arrestati e posti sotto custodia cautelare in seguito agli scontri che si sono registrati allo stadio Metropolitano di Madrid nella sfida contro l’Atletico. Cinque di loro sono stati incriminati per aggressione e percosse dalla polizia spagnola, il sesto invece è in stato di fermo per resistenza a pubblico ufficiale. Hanno tra i 17 e i 52 anni e l’incontro, nello stesso girone della Lazio, era stato considerato come a rischio. Fuori dallo stadio non è successo nulla, ma dentro, addirittura nell’area Vip dell’impianto, i tifosi si sono aggrediti a vicenda. I tifosi olandesi del Feyenoord sono spesso stati al centro di episodi di violenza nel corso degli ultimi anni, in molti ricordano come nel 2015 si resero protagonisti di devastazioni in centro a Roma danneggiando la Barcaccia.