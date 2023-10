Juventus, report verso il Torino: Vlahovic ancora in dubbio

La presenza di Dusan Vlahovic nel derby di sabato sera contro il Torino rimane ancora un’enigma tutto da svelare. Il serbo che non ha preso parte alla trasferta di Bergamo, si sta allenando in palestra nella settimana che precede ild ferby contro la squadra di Juric.

usan Vlahovic anche stamattina si è allenato a parte: la lombalgia gli dà ancora troppa noia, non sembra poter essere in grado di poter rientrare tra i convocati anche solo per la panchina. Il tecnico bianconero ha ritrovato in gruppo Kostic, che a questo punto si giocherà le sue carte per guadagnare una maglia.