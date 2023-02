Liverpool-Real Madrid, Klopp: “Non vedo l’ora che arrivi la partita, al Bernabeu sarà dura”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League 2022/2023 contro il Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa: “Non vedo l’ora che arrivi la partita. Anche andare al Bernabeu sarà dura. Ma a chi importa? È la Champions League e questa è una delle partite più importanti del mondo. Dobbiamo giocare due super partite per passare il turno, ed essere al massimo per avere una possibilità. Per il Real Madrid è diverso, anche se loro non giocano al meglio, hanno ancora una possibilità. Questo è ciò che li rende speciali”.

Il tedesco ha elogiato il collega Carlo Ancelotti: “È una delle persone più rilassate che si possano incontrare. È così umile e la sua gestione è a un livello diverso da tutti noi. Il Real Madrid è uno dei club più grandi del mondo. La finale dello scorso anno? Ho capito perché non l’aveva ancora rivista: è stata una tortura. Abbiamo giocato una buona partita, avremmo potuto vincerla ma hanno segnato il gol decisivo. Si vedeva la loro esperienza, quanto poco perdono fiducia, questo è ciò che puoi imparare da loro. Ma ora rispetto s quella sfida siamo due squadre diverse e vediamo chi passa il turno”.