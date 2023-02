Inter-Porto, il doppio ex Quaresma: “Fantastico giocare a San Siro, ma non avrei voluto lasciare il Portogallo”

L’ex fantasista di Inter e Porto, Ricardo Quaresma, a due giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League tra nerazzurri e portoghesi, ha rilasciato delle dichiarazioni ad ‘O Jogo’: “Quando arrivai in Italia fu tutto complicati, non avrei mai voluto lasciare il Porto. Non è facile andare via da un posto dove sei felice ed amato. Giocare a San Siro fu fantastico, non ci si può fare spaventare dai tifosi a certi livelli. In uno stadio così mi sono emozionato molto. Adesso ci sarà la sfida tra Inter e Porto proprio al Meazza. I portoghesi non rinunciano mai a lottare e continuano a vincere titoli”.