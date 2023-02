Sampdoria, Romei: “Situazione dura. Club in vendita, ma trattative riservate”

“La sconfitta con il Bologna ha fatto male anche per il modo in cui è venuta. La situazione è nota a tutti, è molto dura ma non perdiamo la speranza. Dobbiamo lottare partita dopo partita, con un gruppo di giocatori che ha dimostrato anche in questa circostanza un grande attaccamento con un gesto che non devo ulteriormente sottolineare. Anche mister Stankovic sta lavorando con grande attaccamento ai colori, senza mai trovare alibi o una parola fuori posta. E’ davvero encomiabile”. Queste le parole di Antonio Romei, membro del CdA della Sampdoria, sulla difficile situazione che vede coinvolti i blucerchiati a livello di campo ma anche societario. L’avvocato, ai microfoni de “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, ha commentato il momento duro della piazza doriana: “Noi siamo neutrali a quello che avviene sopra di noi. Come Cda dobbiamo guardare a quello che avviene all’interno della società. C’è una situazione anche mediatica che non aiuta, perchè si sono dette tante cose non vere. Oggi grazie all’aiuto della squadra abbiamo superato la scadenza del 16 febbraio e abbiamo avviato una composizione negoziata della crisi, per cercare di prevenire una situazione di squilibrio finanziario. Il piano presentato ha trovato il parere positivo, ora dobbiamo solo cercare di mettere in sicurezza il club”.

“Tutti sanno che il club è in vendita, ma noi possiamo solo dare supporto all’azionista sulle cui decisioni non possiamo interferire – ha aggiunto Romei -. Con Barnaba non si è arrivati ad un accordo per una serie di condizioni che non si sono verificate, ma anche io mi chiedo perchè un club così importante non abbia ancora trovato un acquirente. Compratori esteri o italiani? Non sappiamo, se ci sono trattative devono essere riservate per definizione“.