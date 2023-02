Juventus, squadra al lavoro al JTC Continassa in vista del Nantes

Dopo la giornata di riposo la Juventus è tornata oggi ad allenarsi al JTC Continassa per preparare il prossimo impegno di Europa League allo Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau contro il Nantes, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 18.45. La squadra è scesa in campo dedicandosi a esercitazioni tecniche di reparto per la fase di costruzione della manovra e di finalizzazione dell’azione prima di concludere l’allenamento con una partitella a ranghi misti con la Next Gen.

Giorni decisivi per valutare le condizioni di Federico Chiesa. L’ex viola aveva saltato la gara di La Spezia perché affaticato dopo i due ravvicinati impegni con Fiorentina e, appunto, Nantes e oggi ha svolto parte della seduta in gruppo. Domani è prevista un’altra seduta mattutina che inizierà alle ore 12; nel pomeriggio è in programma la partenza per la Francia e in serata, alle ore 19.15, il tecnico e un giocatore risponderanno alle domande dei media nella conferenza stampa in programma allo Stade de la Beaujoire.