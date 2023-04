L’Inter elimina il Benfica, la stampa portoghese: “L’Aquila non è quella di una volta”

Nessuna rimonta, nessuna impresa e nessuna sorpresa. L’Inter ferma il Benfica sul 2-2 a San Siro dopo il 2-0 dell’andata per i nerazzurri in Portogallo. Le edizioni online in Portogallo risparmiano dalle critiche la squadra, che al Da Luz ha forse perso la maggior parte delle chance di qualificazione. Record scrive che “Le Aquile ci credevano dopo il pari di Aursnes, sconfitta evitata nel finale”. Per A Bola “L’Aquila non è quella di una volta e dice addio alla Champions League”. “Il Benfica pareggia con l’Inter ma dice addio alla Champions”, titola O Jogo.