Inter, Zhang: “Vendere? Non ho parlato con nessuno, voglio vincere”

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha parlato a Prime Video dopo il passaggio dei nerazzurri alle semifinali di Champions League. Ecco le sue parole: “Vendere? Finché sarò qui, lotterò per vincere e rimanere al top. Non stiamo parlando con nessuno, siamo solo concentrati a lavorare per vincere ogni singola partita, ogni singolo trofeo. Tanto per tutti noi. Siamo partiti da lontano, con tanta gente che non aveva vinto nulla. Siamo pronti ad andare avanti”.

E ancora: “Derby? Sarà una chance per una rivincita, per la storia e per la scorsa stagione. Ovvio che sono emozionato a dover vivere questa partita. Ora ogni partita è una finale, a prescindere dall’avversario. In campionato dobbiamo fare di tutto come fatto in Champions”.