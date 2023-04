Inter, Inzaghi: “So da chi provengono le critiche, ma lavoro per far vivere alla nostra gente serate così”

Simone Inzaghi ha commentato a caldo ai microfoni di Prime Video la qualificazione della sua Inter alla semifinale di Champions League: “Abbiamo disputato una grande gara contro una squadra con tanta qualità, meritando nel doppio confronto. La semifinale è un sogno, onore ai ragazzi per aver fatto due gare strepitose“. Il tecnico dei nerazzurri ha poi detto la sua sulle tante critiche ricevute: “Non sono un problema, so da chi provengono e chi le suggerisce. Io sono concentrato sulla squadra e lavoro per far vivere alla nostra gente serate come questa“. Inzaghi ha quindi concluso: “Stasera abbiamo coperto bene il campo e i cambi ci hanno aiutato. Con il calendario che ci ritroviamo serviranno tutti e quattro gli attaccanti. I tifosi? Ci hanno aiutato molto. Siamo sempre stati uniti, anche partendo da un girone difficilissimo contro Bayern e Barça“.