Feyenoord-Atletico Madrid, gol incredibile di Hermoso e la Lazio vede gli ottavi (VIDEO)

di Antonio Di Cello 8

L’Atletico Madrid va sul doppio vantaggio in Olanda contro il Feyenoord con la firma d’autore da parte di Hermoso. Gli uomini di Simeone hanno approcciato alla grande anche il secondo tempo contro gli olandesi, trovando anche il gol dello 0-2 con il terzino. Un sinistro al volo, partito probabilmente come cross, e che poi si è rivelato un pallonetto imprendibile per l’estremo difensore degli olandesi. Questo il video del gol del doppio vantaggio dei Colcheneros.