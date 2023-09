Lazio, Luis Alberto: “Spero che la squadra prenda fiducia dopo stasera”

“Oggi era veramente difficile, soprattutto dopo il gol subito non era facile restare concentrati ma ce l’abbiamo fatta. Sono felice per i miei compagni e per i tifosi, se lo meritavano. Mi auguro che dopo questa sera la squadra prenda fiducia e possa vincere anche sabato in campionato contro il Monza”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio Luis Alberto dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid in Champions League. “Sono molto felice anche per Provedel, dopo tanti gol subiti e palloni parati, ha fatto gol. Mi ha detto che aspettava il mio assist ed è andato per colpire di testa”, ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni di Mediaset.