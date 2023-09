Atalanta-Rakow in tv: data, orario, canale e diretta streaming Europa League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Rakow, valida per il primo turno della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Dopo una stagione lontana dalle Coppe, la squadra di Gasperini fa il suo ritorno in Europa e lo fa giocando in casa in questa primo impegno contro la compagine polacca passata attraverso i turni preliminari. La sfida è in programma giovedì 21 settembre alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta in chiaro su TV 8, ma il match sarà visibile anche su Sky Sport e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.