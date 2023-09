Lazio-Atletico Madrid 1-1, Simeone non ci sta: “Prima del gol di Provedel c’era fallo su Correa”

“Abbiamo visto tante cose, nell’azione prima del gol c’era fallo su Correa e l’arbitro non ce lo ha dato. Il portiere della Lazio ha fatto un grandissimo gol. Abbiamo fatto un buon secondo tempo con 3 situazioni buone in cui non siamo riusciti a chiudere la partita, la Lazio ha insistito tanto e alla fine ha pareggiato”. Così Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ai microfoni di Mediaset, commenta il match tra i suoi e la Lazio. “Non abbiamo cominciato bene e quando lasci il pallone alla Lazio è più difficile attaccare. Abbiamo segnato con un po ‘di fortuna e siamo cresciuti, nella ripresa abbiamo fatto le cose per bene, la squadra ha dato il massimo, i ragazzi non hanno mollato, purtroppo è arrivato questo gol e potevamo chiudere la partita prima di questo gol. Emozione? Assoluta. Qui ho tanti ricordi perché siamo riusciti a fare grandi cose per questa società. Mi sono emozionato a inizio gara, ho lo stesso affetto che i tifosi hanno per me e li ringrazio”, ha concluso Simeone, grande ex della serata.