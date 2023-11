Scontri sui Navigli, il Milan: “Condanniamo ogni forma di violenza”

“Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere“. E’ questo il comunicato ufficiale del Milan, scritto in italiano, inglese e francese, dopo i gravi disordini nella notte a Milano sui Navigli con il ferimento di un tifoso parigino da parte degli ultras rossoneri e due poliziotti a loro volta aggrediti dai francesi, con tanto di scontri anche a Chinatown.