Lazio-Celtic, Rodgers: “Loro hanno talento, ma vogliamo vincere”

“Abbiamo bisogno di vincere e proveremo a farlo. I punti non rispecchiano il lavoro che abbiamo fatto. Dobbiamo imparare a tenere la concentrazione alta fino alla fine, perché è lì che abbiamo perso la gara d’andata ed è stata una grande delusione. Servirà giocare di squadra, è fondamentale a questi livelli. Non vedo l’ora che arrivi domani, sono certo che potremo ottenere il risultato che vogliamo ma ce lo dovremo sudare“.

Così Brendan Rodgers, tecnico del Celtic, carica i suoi in vista della sfida alla Lazio in conferenza stampa. Poi, parlando del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, sottolinea come sia “un mister veramente esperto, lo sta dimostrando ora e lo ha dimostrato ovunque ha allenato. Ha una visione di calcio molto chiara, ha giocatori flessibili, come Luis Alberto; poi gli attaccanti segnano molto. La Lazio è una squadra di talento, siamo certi che giocherà al meglio della sue possibilità“. Infine un pensiero sull’atmosfera dell’Olimpico con Pedro che ha chiamato a raccolta i propri tifosi. “Ci aspettiamo uno stadio caldo, è questa l’atmosfera del calcio. Quando sono stato qui in passato ho sentito un clima infuocato, è uno stadio iconico“, conclude Rodgers