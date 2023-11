Respinta ancora la richiesta di libertà su cauzione, Dani Alves resta in carcere

Niente libertà su cauzione: Dani Alves resta in carcere. L’ex calciatore brasiliano – ancora in attesa di una data per il processo per stupro – si è visto respingere per la terza volta la richiesta. Questo perché il tribunale di Barcellona ritiene infatti che esista sempre il rischio di fuga. Alves si trova in carcere ormai dal 20 gennaio ed è detenuto presso la struttura di Brians 2, a una quarantina di chilometri dalla Ciudad Condal. Sul suo capo pende una richiesta di 9 anni di prigione più altri 10 in libertà vigilata.