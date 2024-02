Lazio-Bayern Monaco, denunciati 4 tifosi tedeschi

Quattro tifosi del Bayern Monaco sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato per due episodi avvenuti all’interno dello stadio Olimpico ieri sera. Un 25enne è stato identificato quale sospetto autore della rottura di uno dei vetri che dividono i settori dello stadio e un suo compagni di tifo – un 38enne di origine austriache – ha cercato di farlo fuggire. Altri due tifosi uno di 52 e l’altro di 53 anni, sempre del settore ospiti, al termine della partita, hanno cercato di forzare il cordone delle Forze dell’Ordine che stava gestendo l’uscita in sicurezza dallo stadio. Il 25enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e gli altri tre per resistenza a Pubblico Ufficiale.