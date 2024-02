Atalanta, Lookman torna infortunato dalla Coppa d’Africa: caviglia ko, niente Sassuolo

Gian Piero Gasperini dovrà ancora fare a meno di Ademola Lookman. Dopo le fatiche della Coppa d’Africa, il calciatore nigeriano quest’oggi non si è allenato a Zingonia, limitandosi alle terapie per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata domenica scorsa nella finale persa contro la Costa d’Avorio, e non sarà disponibile per l’anticipo di sabato contro il Sassuolo. L’allenatore Gian Piero Gasperini, al suo posto, probabilmente porterà di nuovo in panchina Siren Diao dell’Under 23. Indisponibile anche Palomino, mentre Hien è tornato ad allenarsi in gruppo.