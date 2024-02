Tra Berrettini e Satta è finita. Il settimanale ‘Oggi’: “Lei spingeva per una famiglia, lui non se l’è sentita”

La relazione tra Matteo Berrettini e Melissa Satta sarebbe giunta al termine. A confermare i rumors che si susseguivano già da quasi un mese è il settimanale Oggi, che sulle sue pagine – tramite le parole di Alberto Dandolo – spiega anche i motivi che hanno portato alla rottura tra i due. “Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione, che il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile“, si legge sulle pagine del settimanale. Berrettini, infatti, in questo momento complicato della sua carriera, avrebbe come unico e primario obiettivo quello di tornare competitivo sul campo da tennis e a breve dovrebbe rientrare sul circuito nelle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells.