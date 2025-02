Un superlativo Matteo Berrettini supera Novak Djokovic all’esordio nel torneo Atp 500 di Doha 2025, trovando una delle vittorie più prestigiose della sua carriera. Non sarà il Nole dei giorni migliori, ma nemmeno l’azzurro arrivava all’incontro al massimo della condizione: invece la prestazione è stata ai limiti della perfezione, e gli vale la prima vittoria in carriera contro l’ex numero uno al mondo dopo quattro sconfitte ottenute tutte negli Slam. Finisce 7-6(4) 6-2 in un’ora e 34 minuti di gioco in favore del romano classe ’96, che domani nel secondo turno affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.

La cronaca di Berrettini-Djokovic

Primi game molto rapidi, poi nel quarto improvvisamente l’azzurro si procura tre palle break consecutive; Djokovic però è cinico, e con due ace si salva e tiene il servizio. Nel gioco successivo è proprio il serbo ad avere due chance, ma in questa occasione è il servizio del romano a fare la differenza. Seguono una serie di game senza storia in risposta, e rapidamente si arriva al tie break. Questo si apre subito con un brutto errore di Nole col dritto in spinta, che consegna il primo mini break all’azzurro; Matteo tiene con due ottime prime e sale subito sul 3-0.

Djokovic si sblocca col servizio e dritto in contropiede, poi al termine di uno scambio lungo Berrettini prova ad uscirne col dritto in corsa che finisce però di poco largo (3-2). Il serbo sbaglia col rovescio, ma poi al cambio di campo recupera il mini break con una grande difesa. Berrettini però è bravo a riprendersi subito il vantaggio chiamando l’avversario a rete e bucandolo con un comodo passante di rovescio; Djokovic prova a ricucire con il servizio e dritto, ma il romano insiste col dritto inside out e si procura due set point sul 6-4. Berrettini sfrutta il primo con un ottimo servizio e chiude 7-4 portandosi a casa il primo set.

Nel secondo set Berrettini ha una marcia in più: Djokovic capitola

L’equilibrio si spezza subito nel secondo parziale. Nel secondo game infatti Berrettini si procura una chance con il rovescio, poi sulla palla break spinge col dritto aprendosi bene il campo, e infine esplode l’inside out che lo porta sul 2-0. Matteo conferma il break a zero con tre ace, e la gara si mette in discesa per lui. Djokovic riesce a sbloccarsi, ma l’azzurro non vacilla al servizio e mantiene senza troppi affanni il vantaggio. Sul 5-2 Nole annulla un match point con una volée tanto incredibile quanto fortunosa, ma poco dopo sul secondo cede: il suo dritto infatti è fuori misura e Berrettini può esultare per una grande vittoria.

Le altre gare a Doha: brilla Nardi

Prosegue il gran momento di Luca Nardi sul cemento qatariota. Dopo aver superato i due turni di qualificazione, l’azzurro vince anche all’esordio nel tabellone principale, piegando in due set 6-4 6-3 in un’ora e 15 minuti di gioco il cinese Zhizhen Zhang. Prova molto solida del pesarese, che dopo un primo parziale in cui ha concesso pochissimo, è stato bravo a recuperare il break di svantaggio nel secondo set: sotto 3-2, il classe 2003 ha infatti inanellato quattro game consecutivi, regalandosi l’accesso al secondo turno, dove affronterà Carlos Alcaraz.

Nelle altre gare avanzano tutti i big. Il numero due del tabellone Alex de Minaur supera 6-1 7-5 Roman Safiullin, mentre Daniil Medvedev si aggiudica il derby russo contro Karen Khachanov in rimonta, con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Esordio con vittoria anche per Andrej Rublev, che piega 6-3 6-4 Alexander Bublik, e per Felix Auger-Aliassime, il quale con fatica ha la meglio sul francese Quentin Halys in rimonta, 4-6 6-4 7-6(2).

Il programma di domani del torneo Atp di Doha

Comincia il secondo turno sul cemento qatariota, con entrambi i rappresentanti italiani in tabellone che scenderanno in campo. Matteo Berrettini incontra l’olandese Tallon Griekspoor, mentre Luca Nardi è chiamato all’impresa quasi impossibile contro il numero uno del seeding Carlos Alcaraz. Di seguito la programmazione completa di mercoledì 19 febbraio nel torneo Atp 500 di Doha 2025.

CENTER COURT

Ore 12.30 – (Q) van de Zandschulp vs (2) de Minaur

a seguire – Bergs vs (4) Medvedev

non prima delle 15.30 – Berrettini vs Griekspoor

a seguire – (1) Alcaraz vs (Q) Nardi

GRANDSTAND 1

Ore 14.00 – (5) Rublev vs Borges

a seguire – (6) Tsitsipas o (SE) Medjedovic vs Auger-Aliassime

GRANDSTAND 2

Ore 14.00 – (Q) O’Connell vs (8) Draper

a seguire – Marozsan vs Lehecka

A RIO DE JANEIRO SI SBLOCCA DARDERI

Belle notizie in Brasile per Luciano Darderi. L’azzurro, reduce da tre sconfitte su tre nel 2025, batte il boliviano Hugo Dellien, che si ritira nel secondo set dopo aver perso il primo al tie break. Il match era iniziato malissimo per Darderi che si ritrova sotto 4-0. Nel quinto game l’azzurro recupera un break e completa l’opera con più solidità al servizio e con il break al nono gioco. Si va al tie break ed è un monologo del numero 61 al mondo, capace di chiudere sul 7-2. Il secondo set invece dura poco: sul 2 pari (0-30) Dellien si ritira per un problema muscolare. Undici ace, due doppi falli, il 63% di prime, il 64% dei punti con la prima, tre palle break su cinque sfruttate i numeri che accompagnano la prima vittoria del 2025 di Darderi. Il successo gli mancava da Vienna (22 ottobre 2024), dove superò all’esordio Dominic Thiem per 7-6 6-2.