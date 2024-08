Juventus, sorteggio Champions League 2024/25: tutte le possibili avversarie

La Juventus è pronta per iniziare la nuovissima edizione della Champions League 2024/25, che per l’occasione avrà un format completamente rivisto, soprattutto per quello che riguarda la sua prima fase. La squadra bianconera ha totalmente cambiato veste in questa estate di calciomercato, a cominciare dalla guida tecnica con la firma di Thiago Motta, ai numerosi arrivi in tutti i reparti. La Vecchia Signora è pronta a tornare protagonista anche in Europa, ed è inserita nella seconda fascia.

Il nuovo format della Champions League

Da questa stagione fa il suo debutto il nuovo format della Champions League: ci sarà un girone unico con 36 squadre, quattro in più del passato, e ognuna delle formazioni impegnate nella competizione dovrà disputare otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta. Le fasce del sorteggio, stabilite totalmente in base al ranking Uefa, saranno fondamentali per determinare gli abbinamenti dei vari club, che dovranno affrontare due squadre per ciascuna fascia, compresa la propria. Non sarà possibile incrociare formazioni appartenente alla stessa federazione, quindi non ci sarà nella fase a gironi alcun derby italiano.

Al termine di questa fase le prime otto si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre piazzate dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i play-off per determinare le altre otto formazioni che accederanno agli ottavi. Un’altra novità sarà rappresentata dall’assenza di retrocessioni in Europa League: le ultime classificate saranno infatti definitivamente eliminate.

Juventus: le possibili avversarie

PRIMA FASCIA

Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

SECONDA FASCIA

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

TERZA FASCIA

Feyenoord, Sporting Lisbona, Psv, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Lille, Young Boys, Celtic, Stella Rossa

QUARTA FASCIA

Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Brest, Sturm Graz