Sorteggio fase campionato Champions League 2024/2025 oggi in tv: canale, orario e streaming

Giovedì 29 agosto alle 18:00 a Montecarlo avrà luogo il sorteggio della Champions League 2024/2025, la prima edizione con il nuovo format della fase campionato a 36 squadre, che prende il posto della fase a gironi. Sky trasmetterà in diretta tv l’evento a partire dalle 17.45 su Sky Sport 24, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming su NOW. Occhi puntati naturalmente sulle italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Nel dettaglio, le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse (giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta) e non due partite contro tre squadre come avveniva nella Champions che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi vent’anni. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking. Esattamente come avveniva in passato, ma quel che cambia è tutto il resto: ciascuna squadra sarà infatti sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia. Di conseguenza, con il nuovo format, i big match saranno molti di più.

Le prime otto squadre della fase campionato accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto dovranno prendere parte agli spareggi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere all’Europa League. E questa è un’altra novità delle coppe europee: chi viene eliminato, non retrocederà. Ecco perché il sorteggio di stasera è attesissimo. Si tratta di un appuntamento storico e le cinque squadre italiane in gara (Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna) non vedono l’ora di scoprire quali saranno le avversarie. Quali saranno? Scopriamolo insieme con una diretta testuale dalle 18:00.

DATA: Giovedì 29 agosto

ORARIO: 18:00

TV e STREAMING: Sky Sport 24, NOW