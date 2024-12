“Abbiamo giocato molto bene. Complimenti alla Juventus. Ci è mancato solo il gol, la giocata finale, ma abbiamo giocato bene”. Lo ha detto a Prime Video, Pep Guardiola dopo la sconfitta del suo Manchester City sul campo della Juventus. Un 2-0 che complica la qualificazione alla seconda fase della Champions: “Sì, dobbiamo conquistare una vittoria. Andremo a Parigi e ci proveremo, poi abbiamo l’ultima in casa”, ha aggiunto parlando della prossima gara sul campo del Psg. Secondo il tecnico dalla crisi si esce “giocando come oggi. Senza dubbio vincere ci darebbe più fiducia. I ragazzi stanno dando tutto, dobbiamo solo guardare avanti. Come calciatore ho perso tante volte, l’eccezionalità è quando vinci 11 campionati su 14, è un momento duro perché non arrivano i risultati. Forse ci manca compattezza”.