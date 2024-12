“Non sono contento di quello che ha fatto vedere la squadra, ma solo del risultato. Siamo in una buona posizione”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sulla Stella Rossa. “Devo parlare con i giocatori. Ho bisogno di analizzare alcune cose. Non è una questione tattica o tecnica. Arriviamo a una partita decisiva e c’è la sensazione di non aver dato tutto – aggiunge il tecnico portoghese -. La nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non si sa. È come lanciare una moneta. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Oggi avevamo l’obbligo di venire qui e dare tutto e non l’abbiamo fatto”.