Inter, il tweet degli olandesi del Volendam: “In bocca al lupo per la finale di Champions League”

“In bocca al lupo per la finale di Champions League, Inter“. Recita così il tweet del Volendam, club olandese, che ha augurato buona fortuna ai nerazzurri in vista del match più importante della stagione. A questo punto, però, sorge spontanea una domanda: per quale motivo una squadra qualunque di Eredivisie ha mandato questo messaggio all’Inter? La risposta sta nel legame che lega le due società, i cui rapporti sono particolarmente stretti come si evince dai prestiti di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio in Olanda.