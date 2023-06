Roland Garros 2023, Muchova: “Sconfitta amara, ma sono fiera di come ho lottato”

Karolina Muchova non meritava di finire la sua avventura al Roland Garros con un doppio fallo, soprattutto dopo aver lottato per oltre tre ore nella semifinale vinta contro Aryna Sabalenka (numero 1 della WTA Race) e sul punto di ripetere l’impresa contro Iga Swiatek (numero 1 del WTA Ranking). Ma affrontare la campionessa in carica, da oggi 4 volte vincitrice Slam, in una finale è forse ancora una prospettiva diversa. Swiatek ha vinto il suo terzo Roland Garros con il punteggio di 6-2 5-7 6-4 e la tennista ceca si è mostrata molto emozionata, in lacrime durante la cerimonia di premiazione.

Tuttavia, Muchova è stata esemplare nel contenere l’emozione e la delusione per parlare ai media in seguito alla bruciante sconfitta, rilasciando le seguenti dichiarazioni ai media britannici: “Era molto vicino il trofeo, ma allo stesso tempo molto lontano. Lei è la numero 1 al mondo, è la miglior giocatrice sulla terra battuta in particolare. Ci sono andata vicina, ma sono contenta di aver messo su una bella lotta e di essere stata in grado di vincere il secondo set, avendo regalato a me stesso e al pubblico una finale più lunga. Bilancio di questo Roland Garros? Un po’ amaro per me, il finale, ma è stato un torneo incredibile per me. Adesso non vedo l’ora di festeggiare questo bel risultato con la mia squadra – ha aggiunto Muchova –: ora so che è possibile per me, cercherò di lavorare sodo e di ottenere un’altra finale, dandomi nuovamente la possibilità di vincere un Grande Slam”.