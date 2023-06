Challenger Perugia, sorteggiato il main draw: Thiem affronterà Cobolli

Il tabellone principale dell’8ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup è stato svelato. Il torneo ATP Challenger 125, organizzato da MEF Tennis Events sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia, prenderà il via domenica 11 giugno con le sfide delle qualificazioni. I riflettori sono però puntati sul main draw e sull’ex numero 3 del mondo Dominic Thiem, che farà il suo esordio contro l’azzurro Flavio Cobolli. Quello dell’austriaco però non è l’unico grande nome della manifestazione, il tabellone infatti è guidato dal numero 64 ATP Pedro Cachin. L’argentino, reduce dal secondo turno al Roland Garros, debutterà contro la wild card Gianmarco Ferrari.

Non solo Thiem, tutto pronto per i derby azzurri – In un tabellone principale che al momento registra al via quindici italiani, saranno tre i derby ad intrattenere gli appassionati umbri. Il match di cartello è quello che vedrà protagonista Francesco Passaro, idolo di casa, contro Andrea Pellegrino. Dopo aver toccato ad inizio anno la piazza mondiale numero 108, il ventiduenne di Perugia ha vissuto un periodo di assestamento nella categoria e spera di poter lasciare il segno nel torneo della sua città. Approdato in finale al Challenger di Heilbronn (Germania) – giocherà la finale domenica 11 giugno contro Facundo Diaz Acosta -, Matteo Arnaldi al suo ritorno in Italia affronterà Giulio Zeppieri. Con il risultato di questa settimana il tennista di Sanremo entrerà per la prima volta nella top 85 mondiale, coronando così quanto fatto nei primi mesi del 2023. Dall’altra parte della rete ci sarà Giulio Zeppieri, reduce dal passaggio delle qualificazioni e dal secondo turno al Roland Garros, dove ha forzato Casper Ruud al quarto set. La terza sfida tricolore sarà invece quella tra Matteo Gigante ed Alessandro Giannessi. Il campione in carica e terza testa di serie Jaume Munar inizierà la sua avventura con un qualificato, mentre per il numero due del seeding Albert Ramos-Vinolas ci sarà Federico Gaio.