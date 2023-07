Wimbledon 2023: il padre di Alcaraz filma gli allenamenti di Djokovic

Il padre di Carlos Alcaraz avrebbe filmato gli allenamenti di Novak Djokovic a Wimbledon e il numero uno al mondo ha commentato così la notizia, minimizzando, in conferenza stampa: “Probabilmente la notizia è vera, mio padre è un grande appassionato di tennis. Non si limita a guardare le mie partite. Penso che arrivi al club alle undici del mattino e se ne vada alle dieci di sera dopo aver visto le partite di tutti, gli allenamenti di tutti. Essere in grado di vedere Djokovic nella vita reale… Quindi sì, probabilmente è vero che ha filmato una delle sue sessioni di allenamento. Video di Djokovic ce ne sono a bizzeffe su tutte le piattaforme. Non credo di poterne approfittare“.