Inter, Skriniar e Calhanoglu saltano la gara contro il Benfica

Nessun recupero lampo dell’ultimo momento: Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu salteranno l’andata dei quarti di Champions League tra Benfica e Inter. Lo slovacco è ancora ai box per una lomboglutalgia, mentre il turco non ha smaltito il problema all’adduttore rimediato con la nazionale. I due non partiranno dunque con la squadra per Lisbona, ma sperano di recuperare per il Monza e quindi per la gara di ritorno a San Siro. Voleranno invece in Portogallo Cordaz e Handanovic, che in mattinata si sono allenati a parte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.