Manchester City-Bayern Monaco: Choupo-Moting non sarà della gara, problema alle ginocchia

Eric Maxim Choupo-Moting non sarà a disposizione di Thomas Tuchel per l’andata dei quarti di Champions League 2022/2023 contro il Manchester City. Brutta tegola per il Bayern Monaco, che perde il suo riferimento offensivo e avrà dunque un’arma in meno contro la forte squadra di Guardiola. A comunicare l’assenza dei bavaresi è stato proprio il club tramite i propri canali ufficiali. “Eric Maxim Choupo-Moting non potrà recarsi a Manchester. L’attaccante è assente per problemi alle ginocchia” si legge.

ℹ️ Eric Maxim Choupo-Moting wird die Reise nach Manchester nicht mit antreten können. Der Angreifer fehlt aufgrund von Kniegelenksproblemen. #UCL #FCBayern #FCBMCI — FC Bayern München (@FCBayern) April 10, 2023