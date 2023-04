Middle East Economy conferma: “Investcorp punta l’Inter, trattative con investitori”

Le voci sull’interesse per l’acquisizione dell‘Inter di Investcorp, fondo di private equity del Bahrein, trovano conferme dal portale specializzato ‘Middle East Economy’. Secondo il sito di informazione, Investcorp sarebbe “in trattative con diversi potenziali investitori in Bahrain per formare un consorzio per acquisire il club. Secondo quanto riferito, l’azienda sta cercando di raccogliere tra $ 545 milioni e $ 654 milioni per l’acquisizione” della società nerazzurra. Il gruppo finanziario sta cercando nuove soluzioni per incrementare il suo ‘portfolio’, dopo gli investimenti “nella National Football League (NFL), i Jacksonville Jaguars, e il campionato di calcio spagnolo, La Liga”, ricorda Middle East Economy. “L’interesse di Investcorp nell’acquisizione dell’Inter è anche un riflesso del crescente interesse per le squadre di calcio come opportunità di investimento redditizie, in particolare tra persone facoltose e società di investimento del Medio Oriente e dell’Asia”, spiega il sito.