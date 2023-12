Inter-Real Sociedad, Darmian: “Affronteremo una squadra forte, siamo sulla strada giusta”

“Sapevamo già prima dell’inizio del girone quanto fosse difficile affrontare una squadra forte come la Real Sociedad, con grande organizzazione e qualità. L’ha dimostrato all’andata e non solo. Domani affronteremo una squadra forte, ma cercheremo di conquistare la vittoria per arrivare primi nel girone“. Queste le parole di Matteo Darmian, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Inter-Real Sociedad, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024.

LE PAROLE DI INZAGHI

“Cerchiamo sempre di lavorare nel migliore dei modi e scendere in campo con la giusta voglia per portare a casa la vittoria. Lo scorso anno in campionato non siamo riusciti a dare continuità ai risultati e quest’anno stiamo provando a non ripetere gli stessi errori – ha proseguito il difensore nerazzurro – Abbiamo lavorato nel migliore dei modi fin dal primo giorno, siamo un grande gruppo e lo stiamo dimostrando. Ma la stagione è ancora lunga e dobbiamo continuare così“.

Darmian ha poi aggiunto: “Non so se è il miglior momento della mia carriera. Sicuramente mi fa piacere avere la fiducia da parte di tutti perché mi spinge a dare di più giorno dopo giorno, cercando di migliorarmi. Quando mi viene data la possibilità cerco di fare del mio meglio. Zoccolo duro italiano? Penso che alla base dei risultati ci sia sempre il gruppo, a prescindere dal fatto che ci siano diversi italiani. Penso che sia un gruppo sano e valido, stiamo bene insieme e lo trasmettiamo anche in campo. Dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta“.

Infine, sul compagno di reparto Yann Bisseck: “E’ un giocatore che ha grandi qualità, è giovane e ha grandi margini di miglioramento. Fin dal primo giorno abbiamo cercato di farlo sentire a casa. Lui si è messo a disposizione, è un ragazzo che ha voglia di migliorare: ben vengano questi tipi di giocatori“.