Napoli-Braga, Mazzarri: “Vogliamo gli ottavi. Dobbiamo riacquisire solidità ed equilibrio”

“Domani è fondamentale passare il turno. Credo che questa squadra abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio e deve continuare così. Deve però ritrovare l’equilibrio che aveva lo scorso anno. Non concedere ripartenze e gol che lo scorso anno non prendeva”. Parla così Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Braga in Champions League: “Vorrei vedere una fase difensiva migliore, una squadra più solida e compatta. Generalmente chi vince ha quasi sempre la difesa migliore. Dobbiamo riacquisire quella solidità, è la cosa che dà più sicurezze ai nostri giocatori”.

Sull’emergenza a sinistra:“A sinistra purtroppo siamo carenti a causa degli infortuni. Io mi aspetto che Nathan riesca a spingere di più, ma bisogna capire che si paga dazio quando si arriva in un campionato come il nostro. Zanoli a sinistra può giocare, anche se ha un minutaggio ridotto nelle gambe. L’importante è rimanere compatti e tranquilli nella gestione della palla. C’è un po’ troppa apprensione. Questa squadra deve riacquisire le certezze che aveva la scorsa stagione”.

Sulla poca prolificità offensiva: “L’importante è che le occasioni ci siano, è un aspetto che mi preoccupa meno. Vorrei però dedicarmi di più ai tiri in porta in allenamento. Ultimamente tiriamo davvero male a livello di precisione. Mi piacerebbe trovare più gol da fuori area, come l’Inter che è riuscita a sbloccare il risultato in quel modo contro di noi. Non si può entrare sempre in porta con la palla, mi piacerebbe lavorare molto su questo aspetto. Purtroppo con tante partite in programma non c’è molto tempo per curare questi aspetti”.

Riguardo Victor Osimhen, il tecnico aveva parlato così ai microfoni di Sky: “Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto ciò che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall’inizio. Oltretutto tra poco c’è anche la Coppa d’Africa, sappiamo che bisognerà farne a meno per un po’ ma abbiamo due giocatori bravi come Raspadori e Simeone”.