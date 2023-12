Inter-Real Sociedad 0-0, Inzaghi: “Abbiamo fatto un grandissimo girone, Lautaro doveva riposare”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Real Sociedad 0-0, match che chiude la fase a gironi dei nerazzurri nella Champions League 2023/2024. Un pareggio che vale il secondo posto, con conseguenti maggiori difficoltà nel sorteggio degli ottavi di finale: “Siamo stati bravi, a una squadra forte non abbiamo concesso praticamente nulla. Le occasioni più importanti le abbiamo avute noi, ma non siamo stati capaci a concretizzarle – spiega Inzaghi – Arriviamo secondi per differenza reti ma è stato un grandissimo girone, adesso alla Champions ci ripenseremo a febbraio. L’anno scorso arrivando secondi siamo arrivati poi in finale. Ci sono anche gli avversari, oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte.”

Sulle domande relative al turnover e al mancato utilizzo in tandem di Lautaro e Thuram, il tecnico nerazzurro spiega il suo punto di vista: “Vogliamo arrivare a giugno nelle migliori condizioni, Lautaro e Barella avevano giocato anche con le loro nazionali. Secondo me c’era l’esigenza di farli riposare. Sono molto soddisfatto di chi ha giocato e di chi è entrato dalla panchina. Anche Arnautovic e Sanchez ci stanno dando una mano e cresceranno ancora di più. E’ normale che non abbiano la miglior condizione perchè giocano meno rispetto a Lautaro e Thuram.”