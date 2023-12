Inter-Real Sociedad 0-0, Capello: “Forse i nerazzurri non hanno voluto vincerla”

“Io dico che Lautaro e Thuram insieme avrebbero fatto la differenza, forse alla fine non ha voluto vincerla l’Inter”. E’ questa l’analisi di Fabio Capello su Inter-Real Sociedad 0-0: “C’è il rammarico di non averli fatti giocare dal primo minuto, se vuoi vincere questa coppia devi schierarla assieme. E poi, non ho visto nessuno della Real Sociedad buttarsi per terra e provare a perdere tempo. Questo perché l’arbitro non ha mai fischiato. In Italia ci penalizzano troppo sotto questo aspetto”.