Inter-Real Sociedad 0-0, Alguacil: “Abbiamo fatto la storia, fra qualche anno ce lo ricorderemo”

“E’ stata una partita storica. Abbiamo fatto la storia, è incredibile. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questi ragazzi e di aver lottato così contro una grande Inter”. Lo ha detto Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, in conferenza stampa dopo aver pareggiato in casa dell’Inter: “Quanto orgoglio, non trovo parole adatte. Abbiamo giocato come volevamo giocare contro la finalista dell’ultima Champions, che ha un allenatore fantastico. Fra qualche anno ci ricorderemo di quanto abbiamo fatto, anche se non abbiamo ancora fatto nulla e dovremo giocarci gli ottavi”.