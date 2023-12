Napoli-Braga 2-0, Politano: “Volevamo tornare a vincere, ma prestazione c’è sempre stata”

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Napoli-Braga 2-0, match che regala ai partenopei la qualificazione agli ottavi di finale come seconda classificata nel girone C alle spalle del Real Madrid. “La prestazione c’è sempre stata anche nelle partite scorse, oggi volevamo vincere senza subire gol e ci siamo riusciti – spiega l’esterno azzurro – E’ stato un ciclo di partite toste da quando è arrivato mister Mazzarri, non tutte sono andate bene come risultato ma abbiamo sempre messo molto in campo.” Alla domanda su cosa manca rispetto all’anno scorso, Politano non ha dubbi: “Ci mancano soprattutto i risultati, quando vinci è più semplice. E’ importante essere tornati a vincere davanti ai nostri tifosi, adesso abbiamo delle partite importantissime in campionato.”