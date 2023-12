Inter-Real Sociedad 0-0, Thuram: “Contenti di essere agli ottavi, ora testa alla Lazio”

Marcus Thuram, intervistato da Sportmediaset, ha parlato nel post-partita di Inter-Real Sociedad 0-0. Un pareggio a reti bianche che vale il secondo posto nel girone D per i nerazzurri, che quindi probabilmente avranno un sorteggio ostico per gli ottavi di finale. “Siamo contenti di essere agli ottavi, abbiamo provato a vincere ma è comunque un buon risultato – spiega il francese – Anche oggi abbiamo fatto una bella gara contro una squadra forte, le partite in Champions sono sempre difficili.” Alla domanda sul sorteggio, l’attaccante nerazzurro non dimostra timori: “Sono tutte grandi squadre, ma anche l’Inter lo è. Adesso testa alla partita di domenica, contro una squadra di Champions come la Lazio.”