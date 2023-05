Inter, quattro anni fa l’ultima sconfitta con tre gol di scarto

L’Inter ha vinto con merito il derby d’andata delle semifinali di Champions e lo ha fatto con due gol di scarto, ragion per cui al Milan, per volare in semifinale ribaltando tutto nei 90 minuti, serve passare con tre gol di scarto, posto che ovviamente anche con due gol di scarto i rossoneri potrebbero superare il turno, chiaramente dovendo passare poi per supplementari e rigori. Ebbene, una statistica premia i nerazzurri, che non perdono con tre o più gol di scarto dal lontano 2019.

Era maggio, la penultima giornata della Serie A con Spalletti sulla panchina interista e il ko pesante per 4-1 in casa del Napoli. Sette giorni dopo, l’incredibile partita con l’Empoli che tra mille sofferenza valse il pass per la Champions League, per la seconda stagione di fila, e da lì ne è passata di acqua sotto i ponti, visto che adesso l’Inter è vicina al clamoroso ritorno in una finale a distanza di tredici anni dall’ultima.

Più in generale, invece, l’Inter non perde contro il Milan con tre o più gol di scarto dal 2016, era un derby di gennaio in Serie A e sulla panchina rossonera sedeva l’indimenticabile Sinisa Mihajlovic. Una partita che si risolse anche con il rigore sbagliato da Icardi che fu sfruttato alla grande dai milanisti per costruire un 3-0 rotondo e meritato. Prima ancora, nel 2011 e nel 2005 i precedenti risultati analoghi, mentre in questa stagione il 3-0 l’ha servito l’Inter al Milan in Supercoppa Italiana.