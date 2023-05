Inter, Zhang negli spogliatoi dopo l’euroderby: “Non è finita”

L’Inter batte 2-0 il Milan in semifinale di andata di Champions League, ma in casa nerazzurra sembra essere chiaro il concetto che c’è ancora un ritorno da giocare in un San Siro ancora più bollente. Lo ha ribadito anche il presidente nerazzurro Steven Zhang che al termine del primo euroderby ha scelto di scendere negli spogliatoi per fare i complimenti alla squadra e a Simone Inzaghi: “Non è finita, ragazzi. Ora mettiamo la testa sul Sassuolo, poi pensiamo al ritorno”, le parole del numero 1 del club riportate dalla Gazzetta dello Sport.