Euroderby, Fontana: “Partita non bella, spero che il Milan se la giochi tra una settimana”

“Derby di Milano? Comunque sarebbe stato un grande successo per la Lombardia, sarei stato felice da tifoso se avesse vinto il Milan, felice da presidente se avesse vinto l’Inter. Speriamo almeno di giocarcela tra una settimana. Ma è una partita importante per città e Regione. Siamo la regione che cresce di più in Europa e lo sport di conseguenza dà altrettante importanti manifestazioni. Quello di ieri è stato uno spettacolo unico, c’erano gli occhi del mondo su Milano e su questa partita”. Lo ha dichiarato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, durante l’evento “Il Foglio a San Siro” presso l’impianto milanese, all’indomani dell’euroderby di andata che ha sorriso alla squadra di Simone Inzaghi (0-2). Per il governatore è positivo che “Milano sia ritornata ai vertici europei, abbiamo addirittura due squadre in semifinale, ma come tifoso sono un po’ meno contento anche perché la partita non è stata bella”. A margine della festa dello sport organizzata da Il Foglio ha aggiunto: “Mi aspettavo che ci fosse più partita, poi si può vincere o perdere ma ieri sera si poteva solo perdere perché il Milan mi sembra che non abbia dimostrato di essere il solito Milan”. Fontana ha poi sottolineato che “sarà pure stata una questione psicologia oppure fisica, ma ieri c’è stata una sola squadra a giocare”.