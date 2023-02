RB Lipsia-Manchester City stasera in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra RB Lipsia e Manchester City, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Inizia il cammino nella fase a eliminazione diretta per i Citizens, che vogliono ottenere l’accesso ai quarti e intendono farlo mettendo un bel mattoncino già da questa gara d’andata in programma fuori casa. Il Lipsia è in un buon momento di forma, ma certamente di un livello inferiore alla squadra di Guardiola, che dovrà stare attenta ad evitare quei cali di concentrazione che un po’ spesso si sono visti in questa stagione. La sfida è in programma oggi, mercoledì 22 febbraio alle ore 21:00 presso la Red Bull Arena di Lipsia. Diretta su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.