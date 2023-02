Inter-Porto, il questore di Milano emette Daspo per quattro tifosi

All’indomani del match del Giuseppe Meazza tra Inter e Porto, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023, il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso un Daspo per tre tifosi portoghesi ed uno nerazzurro. La decisione è arrivata in seguito agli episodi accaduti ieri sera. I destinatari sono due francesi di 29 anni e 36 anni (il primo, di origine corsa, ha ricevuto un provvedimento di un anno perché trovato in possesso di un fumogeno nascosto negli slip, l’altro di 3 anni per aver provato a rubare una sciarpa a due tifosi dell’Inter), uno svizzero di 24 anni (Daspo di 3 anni) sorpreso a lanciare un fumogeno dal terzo al secondo anello. Daspo di 2 anni anche per un supporter dei nerazzurri, un italiano di 22 anni che ha lanciato monetine dal secondo al terzo anello dove si trovavano i rivali francesi.