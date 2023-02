Nantes-Juventus, Bremer: “Ho visto il gol di Gvardiol, era uguale al rigore non dato all’andata”

“Ho rivisto il gol di ieri di Gvardiol, era uguale al mio episodio in cui non c’è stato dato il rigore, se non la toccava di mano era gol”. Gleison Bremer è carico e schiuma rabbia a pochi minuti dal match in casa del Nantes, sfida da dentro o fuori per la Juventus. Così come fatto da molti tifosi e opinionisti, anche il difensore brasiliano ha equiparato quanto visto all’andata rispetto al gol di ieri in Lipsia-Manchester City.