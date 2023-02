Wta Dubai 2023: Gauff non sbaglia contro Keys, Krejcikova sorprende Sabalenka

Nella giornata di oggi si sono giocati i quarti di finale del Wta 1000 di Dubai 2023. Coco Gauff non sbaglia e batte Keys in due set 6-2 7-5. Partita solida giocata dalla giovane tennista americana, numero 5 del seeding, che ha concesso una sola palla break all’avversaria in tutto l’incontro. Gauff in semifinale incontrerà Swiatek, testa di serie numero 1, che ha sfruttato il forfait di Pliskova per avanzare al turno successivo senza scendere in campo. Sorpresa nell’altro quarto di finale con Krejcikova che piega Sabalenka, numero 2 del tabellone, in tre set. 0-6 7-6(2) 6-1 il punteggio a favore della tennista ceca che si guadagna un posto in semifinale dove affronterà Pegula, che ha approfittato del forfait di Muchova, secondo ritiro di giornata, per avanzare nel tabellone principale.