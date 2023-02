Inter-Porto, Pepe: “Abbiamo avuto due occasioni chiare, difficile spiegare la sconfitta”

“È difficile spiegare una sconfitta dopo quello che abbiamo fatto qui. Faccio i complimenti alla squadra. Speriamo di poter rimontare nella sfida di ritorno, anche grazie all’aiuto dei nostri tifosi”. Queste le parole del capitano del Porto, Pepe, al termine del match contro l’Inter, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, terminato 1-0 con la rete di Lukaku. “Abbiamo osato e abbiamo avuto due occasioni chiare in cui avremmo potuto segnare – ha proseguito Pepe ai microfoni di Eleven Sports – Ma quando non capitalizzi in queste partite, paghi un prezzo alto”.