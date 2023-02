Inzaghi re di Coppa: tredici anni dopo l’Inter vince una partita di andata ad eliminazione diretta

L’Inter torna a vincere una partita di andata in Champions League tredici anni dopo l’ultima volta. Dal 2010 al 2023, da Josè Mourinho a Simone Inzaghi che si conferma sempre più trovarsi a suo agio nelle competizioni ad eliminazione diretta. I nerazzurri hanno sconfitto il Porto per 1-0 grazie alla rete nel finale di Romelu Lukaku e tra poco meno di tre settimane si giocheranno il passaggio ai quarti di finale in Portogallo dove avranno a disposizione due risultati su tre.

Per tornare indietro ad una vittoria nel match d’andata bisogna tornare al 2010, anno del Triplete, quando l’Inter sconfisse Chelsea, Cska Mosca e Barcellona in tutte e 3 le partite di andata rispettivamente 2-1, 1-0 e 3-1. Cavalcata che poi si concluse con la doppietta di Diego Milito al Santiago Bernabeu nella finalissima con il Bayern Monaco.

In generale erano undici anni che l’Inter non vinceva un match dopo i gironi: l’ultima volta era stata a marzo 2012 quando la squadra, allora allenata da Claudio Ranieri, sconfisse per 2-1 il Marsiglia nel match di ritorno ma uscì ugualmente dalla Champions League per via dell’1-0 rimediato in Francia. Inzaghi ad Oporto proverà a riportare l‘Inter tra le prime otto d’Europa dodici anni dopo l’ultima volta: nel 2011 i nerazzurri di Leonardo batterono il Bayern Monaco agli ottavi (0-1 a Milano e poi vittoria per 2-3 a Monaco) ma furono sconfitti nettamente ai quarti dallo Schalke 04. Per Inzaghi, re di Coppa, tutto è possibile.