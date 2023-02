Mondiali, ex dirigenti Fox accusati di corruzione per diritti tv negli Usa

Sospetti di corruzione anche negli Stati Uniti, almeno per quanto concerne i diritti telvisivi. L’ex presidente di ESPN John Skipper ha testimoniato dinanzi a un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York, affermando che la sua vecchia società offrì 400 milioni di dollari per i diritti tv negli Stati Uniti per i due Mondiali più recenti ma furono assegnati a Fox. Il governo degli Stati Uniti ha accusato due ex dirigenti della Fox di aver corrotto i funzionari del calcio per minare le offerte concorrenti e aiutare la Fox a conquistare i diritti. La rete Fox non è imputata nel caso e ha negato qualsiasi addebito.