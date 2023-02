MOVIOLA – Inter-Porto, Otavio pesta il piede di Calhanoglu: doppio giallo ed espulso

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Inter-Porto, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi attaccano per cercare il gol del vantaggio e Hakan Calhanoglu salta un paio di uomini, carica il destro, ma Otavio gli pesta il piede. L’arbitro non ha nessun dubbio: ammonizione, è la seconda, e quindi conseguente espulsione.